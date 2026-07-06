SARONNO – Novità estiva al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Don Massimiliano Bianchi ha annunciato l’arrivo di due sacerdoti che affiancheranno la comunità durante i mesi estivi, garantendo anche una maggiore disponibilità per colloqui spirituali e confessioni.

Si tratta di padre Gideon Warisa S.J. e padre Aidan Momin, entrambi sacerdoti indiani e studenti a Roma, che resteranno al Santuario per il periodo estivo. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio di benvenuto rivolto ai due religiosi, che entreranno a far parte temporaneamente della vita pastorale del Santuario.

Oltre a collaborare nelle attività liturgiche, i due sacerdoti saranno a disposizione dei fedeli per colloqui personali e per il sacramento della riconciliazione.

Il Santuario ricorda anche gli orari delle confessionial mattino dalle 10 alle 11,30 dal martedì al sabato e al pomeriggio dalle 15,30 alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica.

L’arrivo di padre Gideon Warisa e padre Aidan Momin rappresenta un supporto importante per il servizio pastorale durante il periodo estivo, offrendo ai pellegrini e ai fedeli una più ampia possibilità di accostarsi al sacramento della confessione e di trovare un momento di ascolto e confronto spirituale.

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