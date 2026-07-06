SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota diffusa da Futuro Nazionale, che interviene sul confronto tra la cancellazione della Notte Bianca e il rave abusivo svolto nella notte tra sabato e domenica al Parco Lura, allargando poi la riflessione alla situazione economica di Saronno Servizi e alla gestione della sicurezza cittadina.

Ecco il testo integrale

“C’è una Saronno che si specchia nei numeri freddi e preoccupanti dei bilanci e una Saronno che cammina sui marciapiedi del centro, tra serrande abbassate, desertificazione serale e cartelli “Affittasi” che ormai fanno parte dell’arredo urbano. E poi c’è una terza Saronno: quella delle zone franche, dove le regole sembrano non valere per tutti.

A squarciare il velo del dibattito politico locale è arrivata una cifra pesante, di quelle che non si possono ignorare: il bilancio di Saronno Servizi S.p.A. – la società partecipata quasi al 99% dal Comune – ha registrato una perdita di circa 640.000 euro. Un “buco” contabile arrivato in Consiglio comunale che ha costretto la governance ad annunciare un piano straordinario di spending review interna per evitare il collasso, con l’incognita della qualità del servizio futuro.

Ma fuori dai palazzi del potere, la percezione dei saronnesi non si misura in faldoni contabili, si misura sulla sicurezza e sulla vita che c’è nelle strade. E il weekend appena trascorso ha certificato un cortocircuito inaccettabile.

Da una parte abbiamo il verdetto implacabile della stagione estiva: la Notte Bianca non si farà. I costi insostenibili per le norme di sicurezza, la burocrazia asfissiante e la mancanza di fondi sembrano essere le motivazioni. Chi vuole fare le cose in regola, pagare le tasse e animare il centro viene sistematicamente bloccato da un muro di divieti.

Dall’altra parte, nella notte fra sabato e domenica, le solite frange anarchiche hanno organizzato un rave party abusivo all’interno del Parco Lura. Musica a palla, occupazione del suolo pubblico, illegalità diffusa. Il tutto nel silenzio più totale di un’amministrazione inerme che sembra non riuscire a coordinarsi con le forze dell’ordine per prevenire l’illegalità.

Il cittadino comune si pone una domanda legittima: com’è possibile che a Saronno si usino due pesi e due misure? Perché chi vuole fare un evento regolare in centro viene sommerso di carte e dinieghi, mentre a gruppi di anarchici viene concesso di fare ciò che vogliono, trasformando un parco pubblico in terra di nessuno?

Uscire da questa palude è possibile, ma serve il coraggio di cambiare regole e mentalità. Se la politica saronnese vuole davvero risorgere, ecco da dove dovrebbe iniziare domani mattina:

– Un “Tavolo di semplificazione” permanente per il commercio. Il Comune deve abbattere la burocrazia. Serve un regolamento unico e snello che azzeri i costi di occupazione del suolo pubblico per chi organizza eventi nei quartieri e che offra un canale burocratico efficiente per i commercianti, trasformando il Comune in un alleato di chi fa vivere la città, non in un ostacolo.

– Destinare i canoni di Saronno Servizi alla sicurezza e al decoro. Invece di usare i ricavi della partecipata (o le sanzioni dei parcheggi) per tappare i buchi di bilancio correnti, si vincoli una quota fissa a un fondo per la sicurezza urbana. Risorse fresche da investire nel potenziamento della videosorveglianza, nei parchi storici come il Lura e nel finanziamento dei turni serali della polizia locale.

– Il “Patto della legalità” con la Prefettura. Saronno non può essere lasciata sola a gestire le provocazioni delle frange anarchiche. Bisogna essere in grado di instaurare un coordinamento fisso con la Prefettura per garantire interventi immediati e preventivi contro le occupazioni abusive. Tollerare i rave significa legittimare il degrado.

Scuotere Saronno significa pretendere risposte da chi ha il dovere di governare e tutelare il territorio. Questo scenario impone interrogativi scomodi: di chi è la colpa di questa anarchia tollerata? Perché davanti all’ennesima provocazione delle frange anarchiche le istituzioni scelgono la linea del “lasciar correre”? C’è forse una resa preventiva della governance amministrativa sul controllo di alcune aree della città?

Chi pagherà il conto del declino? Mentre Saronno Servizi è costretta a una spending review interna per ripianare circa 640 mila euro di passivo, con anche il rischio di tariffe più alte su parcheggi e sport per i cittadini, la città perde attrattività e si consegna al degrado. Oltre al danno di un centro spento per “troppa burocrazia”, i saronnesi devono subire la beffa di un territorio fuori controllo?

Quale futuro stiamo disegnando? Se si continuano a vessare i commercianti con i divieti e a premiare gli abusivi con l’impunità, Saronno diventerà inevitabilmente una città dormitorio di giorno e un far west di notte.

Il tempo dei bilanci “tecnici”, dei rimpalli di responsabilità e del silenzio assordante è scaduto. La politica locale e le autorità competenti hanno il dovere di spiegare ai saronnesi perché la legalità sembra essere diventata un’opzione facoltativa per alcuni e un cappio al collo per altri.

Una città con la Notte Bianca cancellata, le vetrine spente, i bilanci in rosso e i parchi in mano ai rave abusivi è una città che sta rinunciando a sé stessa. Futuro Nazionale invita l’amministrazione ad iniziare a prendere spunto da quanto proposto e non accetta che Saronno perda definitivamente la propria identità a causa di pregiudizi ideologici che stravolgono il buon senso.”

(foto archivio)

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