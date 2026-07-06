Città

SARONNO – Questa volta il passaparola sui social ha avuto un lieto fine. Dopo ore di apprensione, Pippo, un pappagallino che si era allontanato da casa, è stato ritrovato ed è tornato dalla sua proprietaria grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva visto l’appello pubblicato su Facebook.

La proprietaria aveva condiviso la foto dell’animale sul gruppo cittadino “l’unico sei di Saronno se”, chiedendo aiuto a chiunque lo avvistasse. L’invito a prestare attenzione ha raggiunto anche il proprietario di un capannone fuori Saronno, dove il pappagallino era entrato in cerca di acqua.

L’uomo, riconoscendo Pippo grazie al post visto sui social, lo ha messo in sicurezza e ha contattato immediatamente la proprietaria, permettendo così il ricongiungimento.

A dare la notizia è stata la stessa proprietaria con un messaggio di ringraziamento pubblicato online: “Pippo è di nuovo a casa. Grazie a tutti dell’aiuto… siete stati fantastici. È entrato in un capannone assetato fuori Saronno e il proprietario, avendo visto il post, lo ha messo in sicurezza e mi ha chiamato.”

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