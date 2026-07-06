Cronaca

SARONNO – Venti chili di cocaina sequestrati a Saronno nell’ambito di una vasta operazione della Guardia di finanza che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale transnazionale italo-albanese attiva nel traffico di sostanze stupefacenti tra Lombardia, Liguria, Toscana e le principali località turistiche del Nord-Est durante la stagione estiva.

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano – Direzione distrettuale antimafia, con la collaborazione del Servizio centrale investigativo criminalità organizzata della Guardia di finanza.

Le indagini hanno ricostruito l’attività di un’organizzazione con basi logistiche distribuite in diverse province del Nord Italia, tra cui Milano, Monza e Brianza, Lecco, Brescia, Pavia, Savona e Siena. Il gruppo riforniva le piazze di spaccio di Lombardia, Liguria e Toscana e, nei mesi estivi, estendeva l’attività anche alle località balneari di Sistiana, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Bibione, Jesolo e Caorle, dove la droga veniva distribuita nei pressi di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive.

L’inchiesta era partita da un controllo effettuato a Latisana, vicino a Lignano Sabbiadoro, con l’arresto di due corrieri e il sequestro di due chilogrammi di marijuana. Da quell’episodio gli investigatori sono riusciti a risalire alla rete criminale, facendo emergere un’organizzazione composta prevalentemente da cittadini albanesi e coordinata attraverso sistemi di comunicazione criptati, continui cambi di telefoni, schede telefoniche e autovetture per eludere i controlli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cocaina, marijuana e hashish arrivavano in Italia attraverso le consolidate rotte balcaniche. Durante le indagini è stata inoltre individuata una serra nella campagna pavese destinata alla produzione di marijuana.

La droga veniva custodita in appartamenti e box intestati a prestanome incensurati e successivamente distribuita tramite una rete di corrieri, chiamati dagli stessi indagati “cavallini”. Tra loro anche giovani albanesi senza precedenti penali, fatti arrivare in Italia per soggiorni di breve durata e poi sostituiti periodicamente.

Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati complessivamente 21 chilogrammi di cocaina, di cui 20 chilogrammi a Saronno e uno a Milano, oltre a 70,5 chilogrammi di marijuana, con sequestri effettuati principalmente a Sesto San Giovanni, Lecco e Latisana. Le Fiamme gialle hanno inoltre sequestrato una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, un’Alfa Romeo Stelvio modificata per il trasporto della droga e arrestato in flagranza sette persone.

Al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha emesso otto ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei principali componenti del gruppo. Sono inoltre state eseguite perquisizioni nei confronti di 33 indagati, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico e detenzione di droga, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi clandestine.

L’indagine ha riguardato anche il patrimonio dell’organizzazione. Gli investigatori hanno ricostruito profitti illeciti per circa 1,1 milioni di euro, ottenendo il sequestro preventivo di immobili, autovetture, gioielli, denaro contante e altre disponibilità finanziarie. Nel corso delle perquisizioni è stato inoltre arrestato un altro indagato trovato in possesso di armi clandestine. Sono stati sequestrati altri 7,2 chilogrammi di marijuana già confezionata, due pistole con matricola abrasa, dieci armi bianche, orologi di lusso e denaro contante.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09