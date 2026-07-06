Cronaca

UBOLDO – Ancora un incidente sulla ex strada statale 527, nel tratto al confine con Rescaldina. Nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, un motociclista di 18 anni è rimasto ferito in uno scontro con un furgone avvenuto all’altezza del distributore di carburante Keropetrol, un punto già teatro di gravi incidenti.

L’allarme è stato lanciato alle 8.29. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e, vista la dinamica dell’accaduto, anche l’elisoccorso decollato da Como. Sono intervenuti inoltre i carabinieri della Compagnia di Saronno.

L’impatto ha lasciato la moto al centro della carreggiata, con numerosi detriti sparsi sull’asfalto, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasporto in ospedale. Il ragazzo è stato accompagnato al Sant’Anna di Como in codice giallo. L’ambulanza intervenuta sul posto non ha effettuato il trasporto, affidato all’équipe dell’elisoccorso.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione è stata temporaneamente interrotta nel tratto interessato, con deviazioni del traffico sulla viabilità alternativa. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità dell’incidente.

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