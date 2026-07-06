Softball

SARONNO – Nuovo innesto per la Mkf Saronno, che prosegue la stagione nel campionato di serie A1 di softball, dove attualmente occupa il terzo posto in classifica. La società biancazzurra ha infatti annunciato l’arrivo di Noran Tichetti, giovane interbase classe 2009, tesserata in prestito dagli Avigliana Rebels, formazione con cui ha disputato le ultime due stagioni nel campionato di serie A2.

Il suo inserimento nel roster risponde all’esigenza di sopperire all’assenza dell’infortunata Anita Bartoli. La giocatrice è stata scelta dallo staff tecnico guidato da Willy Pino per rafforzare l’organico in un momento importante della stagione.

Per Tichetti l’esordio nella massima serie è già arrivato sabato scorso, in gara 2 della trasferta di Collecchio, dove ha fatto il proprio debutto in serie A1 indossando la maglia della formazione saronnese. Con questo innesto la Mkf punta ad aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico in vista del prosieguo del campionato, nel quale la formazione biancazzurra è in piena corsa nelle posizioni di vertice e nella lotta per l’accesso ai playoff. Nel comunicato ufficiale la società ha rivolto un caloroso benvenuto alla giovane atleta, augurandole una positiva esperienza con la maglia della Mkf Saronno.

06072026