Città

SARONNO – Quasi cento bambini nati in meno rispetto a dodici anni fa e un calo del 10 per cento degli iscritti alle scuole dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi. Sono i numeri con cui oggi deve fare i conti la realtà educativa comunale, illustrati dalla presidente del consiglio di amministrazione Fiorenza Ricciardi durante il consiglio comunale dedicato alla mozione, poi ritirata, presentata da Forza Italia. Numeri che spiegano il contesto in cui è maturata la scelta di mantenere tutte le sezioni aperte e di riorganizzare il servizio senza ridurre l’offerta educativa.

I dati fotografano un fenomeno che interessa non solo la Zerbi ma l’intera città. Il tasso di natalità a Saronno è passato dall’8,45 per cento del 2014 al 6,40 per cento del 2025. In dodici anni significa quasi cento bambini in meno nati ogni anno. Le iscrizioni complessive alle scuole dell’infanzia della Zerbi sono diminuite del 10 per cento, passando da 343 a 309 bambini. Nel dettaglio il plesso Cavour è passato da 116 a 96 iscritti, il Montesanto da 106 a 91, mentre il Marzorati è rimasto stabile con 122 bambini anche grazie alla presenza della sezione primavera.

“Abbiamo lavorato per tutelare bambini e famiglie”

Nel suo intervento la presidente del consiglio di amministrazione ha ripercorso i primi mesi di attività del nuovo Cda, insediatosi nel settembre 2025. “Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione complessa dal punto di vista amministrativo e sindacale. Ci siamo messi subito al lavoro per affrontare queste criticità, tenendo sempre come punti fermi la tutela dei bambini e delle bambine e delle famiglie, il rafforzamento della qualità pedagogica e la messa in sicurezza amministrativa e tecnica dell’ente. Ogni scelta è stata guidata da questi tre pilastri”. Ricciardi ha rivendicato il lavoro svolto dal consiglio di amministrazione: “L’istituzione è patrimonio della città e non può essere difesa attraverso slogan, ma con un lavoro fatto con responsabilità e competenza”.

La risposta alle polemiche degli ultimi mesi

La presidente è poi tornata sulle preoccupazioni emerse nelle scorse settimane per la possibile riduzione delle sezioni. “Le scelte gestionali hanno previsto un percorso di negoziazione sindacale concluso favorevolmente con il mantenimento dell’offerta formativa e il potenziamento della struttura del servizio. Né l’istituzione né l’amministrazione hanno mai pensato di ridurre il personale scolastico, ma di renderne più efficiente l’organizzazione e redistribuire le risorse nel rispetto del bilancio 2026”. Tra gli interventi realizzati ha ricordato l’assunzione di due educatrici per i nidi, la stabilizzazione di quattro figure educative, l’incremento del personale con ulteriori quattro educatrici, di cui due per sostituzioni di maternità, l’aumento volontario del monte ore del personale part-time da 20 a 25 ore e il rafforzamento delle referenti di plesso. Secondo Ricciardi, la riorganizzazione è stata “una scelta coraggiosa” proprio perché avvenuta in un contesto di calo demografico.

“La non chiusura delle sezioni ci permette oggi di avere una media di 18 bambini per classe. Questo garantisce qualità pedagogica e continuità educativa e didattica. Il rischio di classi sovraffollate è sostanzialmente inesistente”. La presidente ha inoltre spiegato perché il Cda abbia mantenuto il riserbo durante la trattativa: “Il silenzio sulla vicenda è stato necessario per poter lavorare sul piano tecnico e arrivare a una soluzione concreta. Questo ci ha consentito di mantenere tutte le sezioni e garantire la continuità educativa”.

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