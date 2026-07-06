Città

SARONNO – Si è chiusa con il ritiro della mozione presentata da Forza Italia la vicenda approdata in consiglio comunale il 30 giugno sull’Istituzione Zerbi. Un epilogo positivo, arrivato dopo il confronto tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali che ha portato alla revoca dello stato di agitazione e alla conferma del mantenimento delle sezioni per il prossimo anno scolastico. La discussione in aula, però, ha lasciato aperto il dibattito sulla gestione della comunicazione della vicenda, in particolare dopo l’intervento dell’assessore Maria Cornelia Proserpio.

La mozione di Forza Italia

La mozione, depositata il 5 giugno dal gruppo di Forza Italia con primo firmatario il consigliere Lorenzo Azzi, nasceva dalle preoccupazioni emerse tra famiglie e cittadini per una possibile riduzione delle sezioni dell’istituzione comunale. Nel documento il gruppo ricordava come lo Zerbi rappresenti da decenni un’eccellenza educativa cittadina e sosteneva che i servizi per l’infanzia debbano essere considerati un investimento e non una voce di spesa da ridurre. Tra le richieste figuravano una relazione urgente sulla situazione dell’ente, la pubblicazione dei dati relativi a iscrizioni, costi e organico, la garanzia del mantenimento dell’offerta formativa e la predisposizione di un piano triennale di rilancio.

Il ritiro della mozione

Presentando il punto in aula, Lorenzo Azzi ha annunciato il ritiro della mozione, spiegando che gli obiettivi più urgenti erano stati sostanzialmente raggiunti nelle settimane precedenti. Nel frattempo, infatti, si era concluso positivamente il confronto tra direzione e sindacati con la revoca dello stato di agitazione ed era stata confermata la volontà di mantenere le sezioni per il prossimo anno scolastico. Azzi ha parlato di una scelta dettata da “onestà intellettuale”, pur ribadendo le critiche al metodo comunicativo adottato dall’Amministrazione, ritenuto all’origine delle preoccupazioni che si erano diffuse tra le famiglie.

L’intervento dell’assessore Proserpio

Dopo il ritiro della mozione è intervenuta l’assessore Maria Cornelia Proserpio, che ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione all’Istituzione Zerbi, esprimendo però rammarico per come la vicenda si è sviluppata nelle settimane precedenti.

“L’Istituzione Zerbi a noi come a voi sta a cuore e questo rientra nella cura della famiglia. Mi è spiaciuto che sia da un’indiscrezione, da un pettegolezzo tra famiglie, la cosa si sia ingrandita e si sia arrivati sui giornali a dichiarare che l’Amministrazione volesse chiudere, senza appunto un confronto, delle sezioni. Io ringrazio tutto il Cda per il grandissimo lavoro svolto, che non è stato affatto facile, viste le ore di Cda che sono state svolte. Ringrazio ovviamente la dottoressa Ricciardi e la dottoressa Di Dio per il lavoro svolto, che non è stato banale”

Le reazioni

Le parole dell’assessore hanno però suscitato perplessità tra diversi genitori e operatori che avevano seguito da vicino la vicenda. In particolare, la definizione di “pettegolezzo” è stata giudicata da molti riduttiva rispetto a quanto realmente accaduto. La preoccupazione, infatti, non era nata soltanto da indiscrezioni tra famiglie, ma si era tradotta nell’apertura di uno stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali, successivamente revocato dopo il confronto con il consiglio di amministrazione e le rassicurazioni sul mantenimento delle sezioni. Proprio l’assenza di una comunicazione pubblica tempestiva nelle fasi iniziali della vicenda, secondo diversi osservatori, aveva contribuito ad alimentare dubbi e timori tra le famiglie.

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