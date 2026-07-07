Calcio

LAZZATE – Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Ardor Lazzate in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Gabriele Vavassori, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell’Arconatese.

Classe 1997, Vavassori arriva a Lazzate dopo una stagione da assoluto protagonista. Con l’Arconatese ha collezionato 30 presenze, di cui 28 da titolare, mettendo a segno anche otto reti, un bottino particolarmente significativo per un difensore.

Il nuovo acquisto porta in dote anche un importante bagaglio di esperienza maturato nelle categorie superiori. Nel corso della carriera ha infatti disputato numerosi campionati di Serie D con le maglie di Asti, Castellanzese, Dolomiti Bellunesi, Crema, Fano, Torres e Vado, oltre ad aver assaporato il calcio professionistico nella stagione 2019-2020, quando ha vestito la maglia della Pianese in Serie C.

Vavassori sarà ora uno dei punti di riferimento della retroguardia affidata a mister Gheller, chiamato a guidare una formazione che punta a essere protagonista nel prossimo torneo. L’Ardor Lazzate arriva da una stagione conclusa nelle posizioni di centro classifica del campionato di Eccellenza e sta lavorando sul mercato per costruire un organico competitivo in vista dell’annata 2026-2027. L’innesto di un difensore esperto e con un’importante esperienza nelle categorie superiori rappresenta un tassello significativo nel progetto tecnico della società brianzola.

07062026