Caronno Pertusella, al via cantiere notturno per l’asfaltatura di viale Cinque Giornate: lavori dal 9 luglio
7 Luglio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Proseguono gli interventi di riqualificazione della rete stradale cittadina. Da giovedì 9 luglio prenderanno il via i lavori di asfaltatura in viale Cinque Giornate, nel tratto compreso tra via Kennedy e via Torino.
L’intervento sarà eseguito in orario notturno, con inizio alle 20, una scelta adottata dall’Amministrazione comunale per limitare i disagi alla circolazione su un’arteria caratterizzata da un intenso flusso di traffico.
Durante l’esecuzione dei lavori la viabilità sarà comunque garantita grazie all’istituzione di un senso unico alternato, regolato secondo le necessità del cantiere.
Il Comune invita automobilisti e utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul posto.
L’intervento rientra nel programma di riqualificazione delle strade cittadine ed è disciplinato dall’ordinanza della Polizia locale n. 40/2026. Per informazioni sui lavori è possibile contattare l’ufficio Lavori pubblici del Comune al numero 02 96512330.
(foto archivio)
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