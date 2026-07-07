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CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione nei giorni scorsi al Museo Branda Castiglioni di piazza Garibaldi, dove il Portico d’Onore ha ospitato il concerto “Libere di scegliere”, appuntamento inserito nel programma della rassegna culturale itinerante “Storie di Cortile”.

L’evento, promosso dal Comune di Castiglione Olona, ha visto protagonisti l’attrice Violante Placido, la violinista Scarlet Rivera, nota per la lunga collaborazione con Bob Dylan, e il musicista Riccardo Maccabruni. Per oltre un’ora e mezza gli artisti hanno accompagnato il pubblico in un percorso che ha intrecciato musica, poesia e riflessione, affrontando anche temi sociali e ambientali.

Il repertorio ha spaziato dalle parole di Dacia Maraini alle composizioni originali di Placido e Rivera, fino ad alcuni grandi classici firmati da Bob Dylan, John Lennon, Velvet Underground e Leonard Cohen. Nonostante il caldo della serata, il pubblico ha risposto numeroso, riempiendo il suggestivo spazio del Museo Branda Castiglioni e seguendo con attenzione ed entusiasmo l’intero spettacolo.

Il concerto faceva parte del cartellone di “Storie di Cortile”, rassegna diretta da Andrea Parodi Zabala, che anche quest’anno porta musica, teatro e cultura in alcune delle più suggestive location del territorio.

(foto: un momento della serata)

06072026