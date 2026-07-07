Città

SARONNO – La possibile vendita del centro sportivo Ugo Ronchi entra ufficialmente nel dibattito cittadino. A spiegare le ragioni che hanno portato la Comunità pastorale ad avviare una riflessione sul futuro della struttura è il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, con una lunga lettera. Al centro ci sono l’aumento dei costi di gestione, le nuove esigenze pastorali e la necessità di concentrare le risorse sugli immobili ritenuti prioritari.

Il prevosto chiarisce anzitutto che il centro sportivo appartiene alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e ricorda le origini dell’opera: “Nei prossimi giorni potrebbe diffondersi la notizia dell’eventuale vendita del Centro sportivo Ugo Ronchi, che molti conoscono semplicemente come “Robur”; non tutti sanno, però, che la proprietà del Centro appartiene alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Era il 1980, quando, non essendo sufficienti gli spazi degli oratori per rispondere alle esigenze dei ragazzi della nostra comunità, grazie soprattutto alla generosità vostra e di tanti fedeli è stato costruito un centro sportivo… che ha rappresentato e rappresenta tuttora un bene per l’intera città di Saronno”.

Il prevosto sottolinea come negli anni sia cambiato profondamente il contesto in cui opera la Comunità pastorale: “Negli ultimi anni, tuttavia, la situazione è profondamente cambiata e le esigenze pastorali delle parrocchie si sono trasformate. La partecipazione dei fedeli è diminuita e questo ha comportato anche una crescente difficoltà nel sostenere i costi economici e strutturali necessari per la gestione e la manutenzione degli immobili”.

Tra le criticità vengono indicati anche i costi fissi e gli investimenti necessari per mantenere il centro:”Per quanto riguarda il Centro Ronchi si registra la presenza continuativa di attività che non corrispondono propriamente alla sua funzione originaria… la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo sta addossandosi un peso diventato troppo grande, dovuto ai costi fissi, per esempio la tassa annuale Imu di 17 mila euro, all’aumento delle spese vive e a quelle derivanti dai danni per eventi atmosferici straordinari”.

Da qui la scelta di avviare una riflessione insieme agli organismi della Comunità pastorale e alla Curia: “Dopo aver valutato attentamente diverse ipotesi, è maturato l’orientamento di una possibile cessione della struttura “Centro U. Ronchi” a terzi, definendo però un accordo che possa permettere di continuare l’utilizzo del Centro per le attività estive dell’oratorio”.

Il prevosto evidenzia che la decisione non è ancora definitiva e che l’obiettivo resta quello di salvaguardare la funzione sociale e sportiva del centro magari un coinvolgimento del Comune: “Nel cammino di discernimento intrapreso si è da subito avviato un dialogo con l’amministrazione comunale, quasi auspicando che sia il Comune di Saronno ad acquistare questo bene, e contemporaneamente con le associazioni sportive che operano nel Centro, perché il desiderio è quello di tutelarne la presenza e le attività e di garantirne la continuità”.

Il messaggio precisa inoltre che “al momento non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva” e che la Comunità pastorale, accompagnata dagli uffici della Curia di Milano, sta continuando a valutare tutte le opportunità possibili.

La lettera si conclude con un invito alla comunità ad affrontare il tema con spirito di dialogo.

“La condivisione del cammino da noi intrapreso nasce dalla consapevolezza che il tema fin qui trattato tocca sensibilità, ricordi e legami profondi di tante persone; proprio per questo desideriamo affrontarlo con trasparenza, rispetto e senso di comunità”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09