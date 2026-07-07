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SARONNO -Si è concluso il campionato italiano 2026 della Cisv Hurricane Saronno, formazione di baseball per ciechi che, nonostante una stagione affrontata con uno staff tecnico rinnovato e numerosi nuovi giocatori, è riuscita a conquistare il rispetto dell’intero movimento nazionale, mettendo in difficoltà tutte le principali squadre italiane.

Tra i protagonisti della stagione c’è stato anche il campione paralimpico saronnese Giuseppe Rosafio, punto di riferimento della squadra e da anni impegnato nella promozione del baseball per ciechi come strumento di inclusione sociale e crescita personale.

L’ultima gara di campionato si è disputata nei giorni scorsi sul campo di Saronno e ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport Matteo Fabris e del consigliere con delega allo Sport Matteo Sabatti, che hanno effettuato il tradizionale lancio della prima palla prima dell’inizio dell’incontro.

La presenza degli amministratori comunali è stata anche l’occasione per conoscere da vicino una disciplina ancora poco nota al grande pubblico ma capace di offrire emozioni e spettacolo. Secondo quanto riferito da Rosafio, Fabris e Sabati sono rimasti colpiti dall’intensità del gioco, dall’impegno degli atleti e dal valore inclusivo di uno sport che permette alle persone con disabilità visiva di competere ad alto livello.

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