Cogliate si prepara alla Notte Nera: arriva Marco Melandri in versione dj, show di fuoco e silent disco
7 Luglio 2026
COGLIATE – Torna sabato 18 luglio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina. Dalle 18.30 il centro storico ospiterà la sesta edizione della “Notte Nera”, manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.
L’evento trasformerà le vie del centro in un percorso di intrattenimento con iniziative pensate per tutte le età. In programma mercatini, luna park e numerose postazioni di street food con specialità locali e internazionali.
Grande spazio sarà dedicato alla musica con una programmazione itinerante tra cover band, dj set e spettacoli di intrattenimento. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il dj set nel parco, con la partecipazione di Marco Melandri, ex pilota di MotoGp oggi dj, insieme ad altri artisti della scena elettronica.
Non mancheranno gli spettacoli che da sempre caratterizzano la manifestazione, con esibizioni di fuoco, parate di strumenti a percussione, performance di danza, giocoleria e postazioni dedicate al truccabimbi. L’intera area dell’evento sarà inoltre allestita con illuminazione a Led fluo, creando un particolare effetto scenografico.
Il momento centrale della serata è previsto alle 23 al parco di via De Gasperi con la Silent Disco. I partecipanti potranno ballare ascoltando la musica attraverso cuffie wireless, in un format che consente di coniugare il divertimento con il rispetto della quiete pubblica.
La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale di Cogliate con il supporto dei partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
L’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini e visitatori per partecipare a una serata di festa nel cuore di Cogliate.
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