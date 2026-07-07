Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno che traccia un bilancio positivo della “Notte dello shopping” di sabato 4 luglio e guarda ai prossimi appuntamenti estivi, a partire dal festival Reverie in programma da giovedì 9 a sabato 11 luglio. Nel comunicato il movimento sottolinea l’importanza di una proposta continua di eventi per rendere il centro cittadino sempre più attrattivo, senza dimenticare il tema della sicurezza.

Riceviamo e pubblichiamo

“Siamo molto felici che la “Notte dello shopping” di sabato 4 luglio, giorno di avvio dei saldi in cui i molti negozi saronnesi sono rimasti aperti, sia andata molto bene. Chi ha girato in città ha trovato moltissime persone intente a passeggiare, consumare qualcosa nei bar aperti (magari offrendo un po’ d’intrattenimento musicale), curiosare e si spera acquistare qualcosa negli esercizi commerciali saronnesi, sempre prodighi di consigli, professionalità e qualità dei prodotti.

È molto positivo il fatto che l’iniziativa partita dai commercianti abbia avuto successo, e lo è ancora di più se pensiamo che contemporaneamente, al quartiere Matteotti, andava in scena la terza edizione del Rock In, con musica dal vivo e street food, altrettanto frequentata.

Questo significa che i saronnesi (e non) hanno voglia di uscire di casa, socializzare, vivere la città e che, contrariamente a quanto si pensava anche nel passato recente, Saronno con il suo circondario è in grado di supportare più di un’iniziativa importante contemporaneamente.

Sono eventi che fanno parte del percorso virtuoso necessario per far ritornare Saronno a essere la prima scelta per il passeggio, anche per chi viene da fuori. Un percorso che deve coinvolgere tutti i soggetti interessati e che si deve basare su tre passaggi: continuità nella qualità dell’offerta culturale e d’intrattenimento, continuità negli eventi, con un’offerta articolata e costante da parte di soggetti pubblici, privati e associazioni, e continuità nella frequentazione della città, che rappresenta l’ambizioso punto di arrivo.

Dobbiamo fare in modo che Saronno sia la prima opzione e, anche se possono esserci opinioni differenti sulle scelte da fare, crediamo che questo sia l’obiettivo finale comune su cui lavorare. Gli assessorati che riguardano più da vicino la vitalità della città, ovvero Cultura e Commercio, espressi oggi da Tu@Saronno, sono senz’altro disponibili a sostenere ogni proposta che vada in questa direzione.

In questo contesto non deve assolutamente mancare nemmeno l’attenzione alla sicurezza, esigenza primaria e precondizione, riguardo alla quale l’Amministrazione lavora seriamente e quotidianamente, pur senza proclami, grazie alla delega che la sindaca Ilaria Pagani, proprio per l’importanza del tema, ha tenuto per sé, relazionandosi al più alto livello istituzionale.

Il prossimo fine settimana, da giovedì 9 a sabato 11 luglio, la proposta alla città sarà il festival di arti performative Reverie, che animerà il centro di Saronno ogni sera dalle 18 a mezzanotte con spettacoli gratuiti di ogni tipo. Una scelta non ordinaria, che speriamo possa trovare il supporto di tutti coloro che hanno a cuore la nostra città e, ovviamente, possa anche piacere ai saronnesi e ai visitatori. Ricordiamo che sabato 11 luglio i negozi di Saronno saranno aperti, come per tutto il mese di luglio.”

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