SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 luglio, in primo piano l’operazione internazionale contro il narcotraffico con un importante sequestro di droga, un grave incidente stradale che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, i dati sul calo delle nascite, il dibattito politico dopo la Notte Bianca e il ritrovamento di carcasse di animali lungo una strada cittadina.

Un maxi sequestro di cocaina rientra nell’ambito di una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale che ha interessato anche il territorio, portando al recupero di un ingente quantitativo di stupefacente.

Grave incidente tra una moto e un furgone: un ragazzo di 18 anni è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna per le cure necessarie.

https://ilsaronno.it/2026/07/06I/scontro-tra-moto-e-furgone-18enne-portato-al-santanna-in-elisoccorso/

I dati demografici confermano un trend ormai consolidato: negli ultimi dodici anni le nascite sono diminuite sensibilmente e oggi vengono alla luce circa cento bambini in meno ogni anno rispetto al passato.

Fa discutere la presa di posizione di Futuro Nazionale, che mette a confronto le polemiche sulla Notte Bianca con il concerto al Parco Lura, chiedendo coerenza nel giudizio sulle due situazioni.

Intervento della polizia locale dopo il ritrovamento di alcune carcasse di animali lungo una strada. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’episodio e le eventuali responsabilità.