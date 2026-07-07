I più letti di ieri: maxi sequestro di cocaina, incidente in elisoccorso e crollo delle nascite a Saronno
7 Luglio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 luglio, in primo piano l’operazione internazionale contro il narcotraffico con un importante sequestro di droga, un grave incidente stradale che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, i dati sul calo delle nascite, il dibattito politico dopo la Notte Bianca e il ritrovamento di carcasse di animali lungo una strada cittadina.
Un maxi sequestro di cocaina rientra nell’ambito di una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale che ha interessato anche il territorio, portando al recupero di un ingente quantitativo di stupefacente.
Saronno, maxi sequestro di cocaina nell’operazione contro il narcotraffico internazionale
Grave incidente tra una moto e un furgone: un ragazzo di 18 anni è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna per le cure necessarie.
https://ilsaronno.it/2026/07/06I/scontro-tra-moto-e-furgone-18enne-portato-al-santanna-in-elisoccorso/
I dati demografici confermano un trend ormai consolidato: negli ultimi dodici anni le nascite sono diminuite sensibilmente e oggi vengono alla luce circa cento bambini in meno ogni anno rispetto al passato.
Dodici anni di calo delle nascite: oggi a Saronno nascono 100 bambini in meno all’anno
Fa discutere la presa di posizione di Futuro Nazionale, che mette a confronto le polemiche sulla Notte Bianca con il concerto al Parco Lura, chiedendo coerenza nel giudizio sulle due situazioni.
Saronno, Futuro nazionale: “Come si fa a dire no alla “Notte bianca” e far finta di non sentire il rave nel parco e le proteste?”
Intervento della polizia locale dopo il ritrovamento di alcune carcasse di animali lungo una strada. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’episodio e le eventuali responsabilità.
Saronno, carcasse di animali rinvenute in strada: interviene la polizia locale
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09