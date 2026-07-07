Città

SARONNO – Prosegue il confronto politico attorno all’Istituzione Zerbi. Dopo le dichiarazioni della presidente del consiglio di amministrazione, Fiorenza Ricciardi, arriva una nuova presa di posizione del gruppo consiliare di Forza Italia, che torna sulla vicenda della riduzione delle sezioni, poi scongiurata, e sul dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane.

Gli esponenti azzurri contestano innanzitutto le affermazioni della presidente sul ruolo storico della Zerbi, sottolineando come il valore dell’istituzione sia già ben conosciuto dalla città e ricordando la mobilitazione di famiglie, personale e cittadini nata davanti all’ipotesi di una riduzione delle classi.

Nel comunicato Forza Italia sostiene inoltre che quanto accaduto dimostri come “qualcosa, nella comunicazione ufficiale dell’Amministrazione e dell’Istituzione, non ha funzionato”, aggiungendo che errori di questo tipo “non devono più ripetersi” quando si affrontano temi così delicati.

Di seguito il testo integrale del comunicato firmato dal gruppo consiliare di Forza Italia

Abbiamo letto con interesse le dichiarazioni della Presidente dell’Istituzione Comunale Zerbi.

Vorremmo far presente però alla Presidente che, non è necessario ricordare ai saronnesi che l’Istituzione Zerbi rappresenta un patrimonio storico della città da prima dell’unità d’Italia, creata come congregazione di carità dal Comune, poi proseguita come Ente Morale Vittorio Emanuele II e, soppressi gli Ipab, come Istituzione Comunale Zerbi. Lo sanno molto bene i Saronnesi, da generazioni. E, se la presidente non è di Saronno, ha comunque potuto constatare personalmente quanto forte sia il legame tra la città e la Zerbi: lo hanno dimostrato la mobilitazione delle famiglie, del personale e dei cittadini di fronte alla paventata riduzione delle classi.

Proprio questa mobilitazione avrebbe dovuto indurre a una riflessione. Se si arriva a generare uno stato di agitazione del personale, l’intervento del sindacato e una diffusa preoccupazione tra le famiglie (non un “pettegolezzo”, come sprezzantemente sostenuto dall’assessora Proserpio), significa che qualcosa, nella comunicazione ufficiale dell’Amministrazione e dell’Istituzione, non ha funzionato. Un fatto che oggi non può essere liquidato o minimizzato. Alla presidente Ricciardi facciamo presente quindi che errori di comunicazione di tale portata, su questioni tanto delicate, non devono più ripetersi. È questo il primo dovere di chi guida una realtà educativa così importante.

Riteniamo inoltre inopportuno che il presidente dell’Istituzione, organo puramente tecnico, entri nel dibattito politico esprimendo giudizi sulle legittime prese di posizione di genitori e personale, raccolte dall’opposizione e portate nelle sedi istituzionali prima tra tutte il Consiglio Comunale. Il nostro compito è dare voce ai cittadini; quello del presidente è garantire serenità, equilibrio e buon funzionamento dell’Istituzione e il benessere degli utenti.

Alla Zerbi non serve un presidente che faccia politica sui giornali. Serve un presidente che custodisca con equilibrio un patrimonio storico della città, nell’interesse esclusivo dei bambini, delle famiglie e di tutto il personale. Speriamo che, scivolone a parte, ci si voglia dedicare all’amministrazione della Zerbi, con capacità e neutralità politica e senza incursioni in ambiti riservati ai rappresentanti eletti dai cittadini.

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