Città

SARONNO – L’ultimo saluto ad Angelo Bani sarà mercoledì 8 luglio alle 10.15 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Manager sanitario molto conosciuto e stimato, si è spento il 5 luglio all’età di 78 anni dopo una lunga malattia.

La sua carriera è iniziata proprio all’ospedale di Saronno, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile delle Risorse umane. Un percorso professionale che lo ha poi portato a ricoprire ruoli di primo piano nella sanità lombarda e nazionale, come direttore amministrativo delle Asl n. 4, di Garbagnate e di La Spezia.

Successivamente ha guidato la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, per poi assumere la direzione amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, Saronno e Tradate, contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione delle strutture sanitarie.

Chi ha lavorato con lui lo ricorda come un professionista competente e innovatore, capace di coniugare capacità organizzative e attenzione alle persone. Era convinto che la sanità pubblica dovesse restare vicina ai cittadini e aveva sintetizzato questa visione in un’espressione che lo ha accompagnato per tutta la carriera: “un ospedale con il cuore”.

Con la sua scomparsa la comunità perde non solo un apprezzato manager della sanità, ma anche un uomo che ha saputo lasciare un segno attraverso umanità, creatività e attenzione alle persone. Un’eredità che continuerà a vivere nel ricordo di colleghi, collaboratori e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo nel corso della sua lunga attività professionale.

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