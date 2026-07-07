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SARONNO – Martedì 7 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con possibili velature in transito soprattutto nelle ore centrali e serali. Non sono previste piogge nelle prossime ore.

Le temperature resteranno elevate: la minima sarà di 20°C, mentre la massima raggiungerà i 33°C. È prevista allerta per afa, elemento da considerare soprattutto tra il pomeriggio e le prime ore della sera, quando il caldo potrà risultare più percepibile. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da nord, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud e sudovest. Il quadro meteo si manterrà quindi stabile, con condizioni favorevoli alle attività all’aperto, pur con attenzione alle ore più calde della giornata.

In Lombardia l’alta pressione garantirà tempo stabile e perlopiù soleggiato. Sulle pianure e sulle aree pedemontane prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre tra Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche potrà aumentare la nuvolosità dal pomeriggio, senza fenomeni rilevanti diffusi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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