Comasco

MOZZATE – Un traguardo importante, celebrato nel segno della riconoscenza verso una realtà che da settant’anni accompagna la crescita di generazioni di bambini. Nel pomeriggio si sono svolti i festeggiamenti per il 70° anniversario dell’Asilo Lina e Rosa, storica istituzione educativa di Mozzate.

All’iniziativa ha preso parte anche l’Amministrazione comunale, che ha voluto sottolineare il valore sociale ed educativo della scuola dell’infanzia, da decenni punto di riferimento per le famiglie del paese. Nel messaggio diffuso dal Comune viene evidenziato come l’anniversario rappresenti soprattutto un’occasione per esprimere gratitudine a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito con passione, impegno e dedizione alla crescita dei bambini, rendendo l’Asilo Lina e Rosa una presenza fondamentale nella vita della comunità.

L’Amministrazione ha inoltre ribadito la volontà di continuare a sostenere questa realtà, confermando il proprio impegno nei confronti dell’istituto. Investire nell’educazione delle nuove generazioni, sottolinea il Comune, significa infatti investire nel futuro dell’intera comunità.

La ricorrenza si è conclusa con gli auguri rivolti all’Asilo Lina e Rosa per il prestigioso traguardo raggiunto, con l’auspicio che possa continuare a svolgere il proprio ruolo educativo anche negli anni a venire.

07062026