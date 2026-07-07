Per i giovani imprenditori al via il primo “Pitch Day” di Confindustria Varese
7 Luglio 2026
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VARESE – Confindustria Varese organizza il primo “Pitch Day” dal titolo “Startup e imprese: un incontro per scoprire idee innovative”: un’occasione di confronto con alcune realtà innovative del territorio che presenteranno al sistema produttivo idee, soluzioni e progetti imprenditoriali attraverso una pitch presentation.
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