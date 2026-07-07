L’incontro rientra nelle attività del progetto “Startup your ideas”, promosso dall’associazione degli Industriali varesini, insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori, per favorire la crescita di un ecosistema dell’innovazione sempre più connesso, aperto e orientato alla competitività.

Intelligenza artificiale applicata all’engineering, post-vendita digitale, ricambi 3D, smart factory, tracciabilità e digitalizzazione dei processi produttivi, medtech, industrial analytics e manutenzione predittiva, additive manufacturing, foodtech, sostenibilità, mobilità, automotive e trasporti: questi alcuni dei comparti in cui operano le startup che saranno protagoniste del “Pitch Day”.

Durante l’evento, verrà anche illustrato Grower Innovation Network, il progetto nazionale promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzato a favorire un approccio concreto all’open innovation attraverso il dialogo e la collaborazione tra le scale-up selezionate da Intesa Sanpaolo Innovation Center e le Pmi lombarde, creando opportunità di crescita, innovazione tecnologica e sviluppo di nuove partnership industriali.

L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio alle 17 al Bar Picasso dell’Università Liuc di Castellanza. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Pietro Conti, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. A seguire, spazio alle pitch presentation di dieci startup innovative, che illustreranno i propri progetti e le soluzioni sviluppate per il mondo delle imprese.

Successivamente sarà presentato il progetto Grower Innovation Network con gli interventi di Stefano Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Andrea Gorla, specialista Innovazione di Intesa Sanpaolo per la direzione regionale Lombardia Nord, Giuseppe Arturo e Vittorio Cavani, rappresentanti di Grower, Valerio Fusar imperatore di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Jacopo Moschini, expert panel open innovation dei Giovani imprenditori di Confindustria.

La giornata si concluderà con un aperitivo di networking, pensato per favorire l’incontro e lo scambio di idee tra startup, imprese e professionisti presenti all’evento.