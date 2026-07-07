Comasco

ROVELLASCA – Rovellasca potrà contare su un contributo di 130mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo dedicato al trasporto delle persone più fragili. Il finanziamento, stanziato dal Ministero, consentirà al Comune di rafforzare un servizio rivolto ai cittadini che necessitano di assistenza negli spostamenti quotidiani.

A dare notizia dell’assegnazione delle risorse è stato, con un post sui social, il sindaco Sergio Zauli, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando il ruolo svolto dal sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti: “Il senatore Butti ha commentato sottolineando come questi contributi siano un’opportunità unica per i piccoli Comuni per realizzare opere essenziali che difficilmente troverebbero altre fonti di sostegno. Meno burocrazia e più attenzione alla qualità della vita e ai servizi essenziali di tutti i giorni”.

L’investimento permetterà di integrare l’attuale dotazione comunale con un nuovo pulmino, migliorando così il servizio di trasporto sociale destinato alle persone in condizioni di fragilità. Secondo il cronoprogramma illustrato dall’amministrazione, il progetto entrerà nella fase operativa dal mese di agosto e proseguirà fino al 31 luglio 2028, con la fondamentale collaborazione della Croce Azzurra..

Il sindaco ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del risultato, evidenziando come il nuovo mezzo rappresenti un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi offerti alla comunità.

Accanto all’acquisto del veicolo, il progetto prevede anche la formazione dei volontari e la realizzazione di un programma di iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la rete di sostegno sul territorio.

(foto dalla pagina Facebook di Sergio Zauli Sindaco)

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