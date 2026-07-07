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SOLARO – La biblioteca di Solaro propone “Insieme… tra le pagine”, un ciclo di incontri dedicato ai genitori con bambini da 0 a 6 mesi per promuovere il piacere della lettura fin dai primi mesi di vita. L’iniziativa si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre al secondo piano della biblioteca e sarà curata dalle operatrici del Consultorio di Garbagnate Milanese.

Il progetto è pensato per accompagnare le famiglie in un percorso composto da due appuntamenti collegati. Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione del percorso e alla condivisione di esperienze e consigli, mentre il secondo offrirà un momento di lettura condivisa insieme ai più piccoli. Per consentire una partecipazione completa, al momento dell’iscrizione è richiesta la presenza a entrambi gli appuntamenti del ciclo scelto.

Sono tre i cicli in programma. Il primo si terrà il 17 settembre e il 1 ottobre, entrambi alle 10. Il secondo è previsto il 22 e il 29 ottobre, sempre alle 10. L’ultimo ciclo si svolgerà il 12 e il 26 novembre, ancora alle 10.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Ogni ciclo potrà accogliere un massimo di 10 persone. Agli iscritti viene inoltre richiesto di portare un asciugamano, necessario per lo svolgimento delle attività.

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