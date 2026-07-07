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TRADATE – Una serata di festa aperta a tutta la comunità per celebrare insieme l’estate e l’esperienza dell’oratorio estivo. L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio all’oratorio di Abbiate, dove è stata organizzata la tradizionale festa conclusiva con un ricco programma dedicato a famiglie, bambini e ragazzi.

La manifestazione prenderà il via alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico, che permetterà ai partecipanti di cenare direttamente negli spazi dell’oratorio.

Il momento centrale della serata inizierà invece alle 21, quando prenderà il via la festa sul campo dell’oratorio. In programma sono previsti balletti, spettacoli realizzati dai bambini e altri momenti di intrattenimento che vedranno protagonisti i ragazzi impegnati nelle attività estive. A chiudere la manifestazione sarà il sempre atteso Schiuma Party, appuntamento conclusivo pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un momento di divertimento collettivo.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dagli Oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, che anche quest’anno hanno accompagnato centinaia di bambini e ragazzi nel percorso dell’oratorio estivo. La festa del 10 luglio rappresenterà così l’occasione per ritrovarsi, condividere i risultati delle settimane trascorse insieme e vivere una serata di comunità all’insegna dell’allegria.

(foto archivio)

07062026