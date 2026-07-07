Tradate, incendio in un appartamento di via Petrarca: evacuata una persona disabile
7 Luglio 2026
TRADATE – Momenti di apprensione questa mattina, martedì 7 luglio, in via Petrarca, dove poco dopo le 10.30 è divampato un incendio in un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Varese con il supporto del distaccamento di Lomazzo.
Durante le operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare una persona disabile che si trovava nell’appartamento sottostante a quello interessato dalle fiamme, per garantire la sicurezza durante l’intervento.
L’incendio è stato messo sotto controllo dalle squadre intervenute. Al momento non sono state diffuse informazioni sull’eventuale presenza di feriti o persone intossicate.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Secondo una prima ipotesi, ancora al vaglio dei tecnici, le fiamme potrebbero essere state provocate da un guasto di natura elettrica. Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
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