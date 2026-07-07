Città

SARONNO – Un dono prezioso, quello che i Lions Saronno Host Solidalia hanno fatto ad una persona non vedente: un cane guida, una nuova libertà. Il gesto dell’associazione è il frutto di grande impegno: tramite il Servizio cani Guida dei Lions, i volontari saronnesi hanno sponsorizzato un cane guida da assegnare ad una persona dalla lista di attesa.

“Una grande emozione condivisa. Ci sono service che lasciano un segno profondo perché riescono a trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto e tangibile”, così i Lions Saronno Solidalia. “Oggi siamo felici di condividere il ringraziamento ricevuto dal Servizio Cani Guida dei Lions per aver raggiunto l’obiettivo della donazione di un cane guida che sarà affidato a una persona non vedente in attesa di conquistare una maggiore autonomia nella propria vita quotidiana. Dietro questo importante risultato ci sono l’impegno, la sensibilità e la generosità di tante persone: i Soci del Lions Club Saronno Host Solidalia, gli amici del club, i sostenitori e tutti coloro che hanno creduto nel valore di questo progetto.”

“Un cane guida non è soltanto un aiuto prezioso negli spostamenti. È indipendenza, sicurezza, fiducia, inclusione. È la possibilità di affrontare ogni giorno con maggiore serenità e libertà. Per questo desideriamo dire grazie a chi ha contribuito, partecipato e sostenuto questa iniziativa. Questo traguardo appartiene a tutti voi. Continueremo a lavorare con la stessa passione perché il nostro motto, “We serve”, possa tradursi ogni giorno in azioni capaci di migliorare concretamente la vita delle persone. Complimenti al presidente uscente Andrea Belloni per tutto quello che ha realizzato quest’anno”, concludono.

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