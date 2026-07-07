SARONNO – Presa di posizione della Uil Fp sulla vicenda dell’Istituzione Zerbi. Il sindacato interviene dopo le dichiarazioni dell’assessore Maria Cornelia Proserpio in consiglio comunale, nelle quali aveva parlato di un “pettegolezzo” all’origine della vicenda. Di seguito il testo integrale della nota diffusa dalla Uil Fp.

“Abbiamo letto sugli organi di stampa le dichiarazioni dell’assessora Cornelia Proserpio circa il “tutto è nato da un pettegolezzo” sulla questione dell’istituzione Zerbi.

L’affermazione dell’esponente della Giunta Comunale sminuisce quello che è stato fatto da tutti gli attori della vertenza. Già perché per la parte sindacale di vertenza si tratta e non una bega da cortile.

L’assessora farebbe meglio informarsi con chi è coinvolto e se l’ha fatto, ha sbagliato personaggi che probabilmente si vogliono accreditare ma non conoscono i fatti.

L’assessora solleciti la dirigenza a confrontarsi con la parte sindacale in rappresentanza del personale sul monte ore sociale, esorti gli uffici, considerato che il confronto si doveva concludere il 30 giugno, prima di ritrovarsi ancora nel mese di settembre a dichiarare l’ennesimo “pettegolezzo”.”