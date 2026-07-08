Cronaca

CISLAGO – Un incendio è divampato nella serata di martedì 8 luglio, in un giardino di un’abitazione privata in via Magenta. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero l’edificio adiacente. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme è scattato alle 19,40. Per cause in corso di accertamento, il rogo ha interessato alcuni alberi all’interno del giardino di una casa privata. I vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno provveduto a confinare le fiamme impedendone la propagazione verso l’abitazione situata nelle immediate vicinanze. Una volta domato l’incendio, hanno effettuato la bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Dall’intervento non si registrano feriti né persone coinvolte.

Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano il mezzo di soccorso impegnato nelle operazioni, con una densa colonna di fumo che si alza dal giardino interessato dall’incendio, mentre gli operatori lavorano per evitare ulteriori propagazioni.

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