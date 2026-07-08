Groane

SOLARO – “Come Movimento 5 Stelle abbiamo votato convintamente a favore della mozione su Electrolux e ribadiamo la nostra piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, in particolare del sito di Solaro”, così Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia, sulla mozione 525 Iniziative straordinarie a tutela dei livelli occupazionali e produttivi del gruppo Electrolux in Lombardia,

“La crisi Electrolux è un attacco al cuore della manifattura lombarda. A Solaro 217 esuberi su 615 addetti, di cui 106 interinali, significa colpire centinaia di famiglie, l’indotto e competenze industriali storiche del territorio. È inaccettabile che una multinazionale, che per anni ha beneficiato di fondi pubblici nazionali ed europei, oggi tagli posti di lavoro e minacci di delocalizzare. Lo schema è sempre lo stesso si incassano i finanziamenti quando conviene, poi si scaricano i costi sociali sullo Stato. Per il M5S questo modello va fermato, ogni euro pubblico alle imprese deve essere vincolato a impegni precisi su occupazione, investimenti sul territorio e filiere produttive locali. Chi non rispetta questi vincoli deve restituire fino all’ultimo centesimo. In Regione Lombardia serve una linea chiara e durevole a difesa del lavoro lombardo, non un’altra pagina di licenziamenti finanziati, indirettamente, con risorse pubbliche”, così conclude la consigliera regionale.

(foto archivio)

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