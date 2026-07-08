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GERENZANO – Un venerdì sera all’insegna del divertimento, della condivisione e della grande musica è quello che attende Gerenzano: venerdì 10 luglio, piazza De Gasperi diventerà il cuore pulsante dell’evento “Piazza in Festa“, un appuntamento ideato per unire i cittadini e valorizzare il territorio attraverso l’intrattenimento culturale e gastronomico.

L’iniziativa è stata promossa con entusiasmo dall’amministrazione comunale, che per l’occasione ha fatto squadra con importanti realtà locali: la manifestazione nasce infatti dalla stretta collaborazione con l’associazione “DID – Distretto del Commercio Antiche Brughiere“, Confcommercio Ascom Saronno e il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano.

La serata prenderà il via ufficialmente alle 19.30 con l’apertura del servizio gastronomico, curato interamente dai membri del corpo musicale Santa Cecilia, che delizieranno i presenti con le loro proposte culinarie prima dell’inizio dello spettacolo.

Successivamente, alle 21.30, i riflettori si accenderanno sul palco per il momento più atteso: il concerto della band Diavolo Rock Circus. La formazione musicale promette di far scatenare la piazza grazie a una scaletta travolgente che spazierà dai grandi classici del rock internazionale fino ai brani moderni più amati, garantendo una colonna sonora indimenticabile.

L’invito è aperto a tutti per una notte d’estate indimenticabile sotto le stelle di Gerenzano.

(foto d’archivio)

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