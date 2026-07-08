I più letti di ieri: centro sportivo Ronchi in vendita, l’ultimo saluto ad Angelo Bani e lo studio internazionale sull’ictus
8 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 7 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul futuro del centro sportivo Ronchi, sulle esequie di Angelo Bani e sull’importante riconoscimento ottenuto dall’ospedale di Saronno con la partecipazione a uno studio internazionale dedicato all’ictus ischemico. Interesse anche per l’arrivo di due sacerdoti indiani al Santuario e per il confronto tra sindacato e amministrazione comunale.
Il prevosto ha spiegato le ragioni che stanno portando verso la vendita del centro sportivo Ronchi, illustrando il percorso avviato e le motivazioni che hanno portato a questa scelta.
Centro sportivo Ronchi verso la vendita: il prevosto spiega perché
Oggi in Santuario l’ultimo saluto a Angelo Bani scomparso nel weekend.
L’ultimo saluto ad Angelo Bani: funerali in Santuario a Saronno
L’ospedale di Saronno è tra i protagonisti di uno studio internazionale dedicato all’ictus ischemico, confermando il ruolo della struttura nella ricerca e nell’innovazione in ambito sanitario.
Ictus ischemico: l’ospedale di Saronno protagonista di uno studio internazionale
Per il periodo estivo il Santuario accoglie due sacerdoti provenienti dall’India, che affiancheranno la comunità religiosa nelle celebrazioni e nelle attività pastorali.
https://ilsaronno.it/2026/07/06/saronno-due-sacerdoti-indiani-in-servizio-al-santuario-per-lestate/
Prosegue il confronto tra la Uil Fpl e l’Amministrazione comunale: il sindacato replica all’assessore Proserpio, ribadendo che la questione sollevata riguarda una vera e propria vertenza e non semplici indiscrezioni.
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