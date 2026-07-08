SARONNO – La nuova scuola Rodari, ormai vicina al completamento e destinata ad accogliere gli alunni a settembre, è stata danneggiata da un incendio scoperto all’alba di mercoledì 8 luglio. Le fiamme hanno interessato la palestra del nuovo plesso di via Toti, dove erano stati temporaneamente depositati materiali didattici e scatoloni provenienti dalla vecchia scuola in vista del trasloco definitivo.

Solo poche settimane fa, il 22 giugno, durante il sopralluogo organizzato in occasione dell’avvio della demolizione della storica Rodari, era stato possibile vedere proprio la palestra trasformata in un grande deposito. Qui erano stati sistemati giochi, materiali delle classi e il lavoro preparato da insegnanti e personale scolastico in vista dell’apertura del nuovo edificio.

Il furto nella notte e il possibile collegamento

Secondo le prime ricostruzioni, durante la notte alcuni ignoti si sono introdotti nel cantiere. L’obiettivo sarebbe stato il furto di cavi di rame. I cavi sarebbero stati accatastati, ma non portati via. Al momento non è stato chiarito se esista un collegamento tra l’intrusione e l’incendio. È una delle ipotesi sulle quali stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Saronno guidata dal comandante Annalisa Menga, che hanno avviato gli accertamenti insieme ai vigili del fuoco.

L’odore di bruciato nella notte

Tra le 2 e le 3 diversi residenti del quartiere hanno segnalato un intenso odore di bruciato. In quel momento nessuno era riuscito a individuarne l’origine e, nonostante le chiamate alle forze dell’ordine, il rogo non è stato localizzato. L’incendio è stato scoperto soltanto intorno alle 7, quando i primi operai della ditta impegnata nei lavori sono arrivati nel cantiere e hanno notato il fumo all’interno della palestra, facendo immediatamente scattare l’allarme.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, insieme ai carabinieri, alla polizia locale e, in supporto, anche a un’ambulanza della Croce Rossa, anche se non si sono registrati feriti. Presente anche la protezione civile che ha portato l’acqua per i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 9. Successivamente i vigili del fuoco hanno aperto tutte le finestre dell’edificio per favorire l’uscita del fumo e mettere in sicurezza gli ambienti, rimanendo sul posto fino alla tarda mattinata per completare le verifiche.

Danni limitati alla palestra

Le fiamme non hanno compromesso la struttura del nuovo edificio. I danni hanno interessato principalmente il pavimento della palestra, realizzato con materiali ignifughi, e tutto il materiale scolastico custodito nel deposito. Il fumo ha inoltre annerito i controsoffitti e gli ambienti attigui a quelli interessati dal rogo. Da una prima valutazione il resto della scuola non sarebbe stato coinvolto dalle fiamme.

Sul posto è arrivata già intorno alle 7,30 la sindaca, insieme ai tecnici comunali, per seguire la situazione. Sul posto anche il presidente del consiglio comunale Francesco Licata con il dirigente scolastico e il vice preside. La prima cittadina ha rassicurato fin da subito sul fatto che non siano bruciate sostanze pericolose e ha spiegato che il materiale coinvolto era costituito prevalentemente da carta e il pavimento della palestra realizzato con materiali ignifughi. Un messaggio rivolto anche ai genitori della vicina scuola Candia, preoccupati per la colonna di fumo e per il forte odore avvertito nel quartiere.

Le preoccupazioni dei residenti

L’intenso odore di bruciato che ha interessato parte del quartiere durante la notte ha suscitato preoccupazione tra molti residenti. Sulla vicenda è intervenuta anche Attac Saronno, che con un comunicato ha chiesto all’Amministrazione comunale chiarimenti sulla qualità dell’aria e sulle sostanze sviluppate dall’incendio.

Indagini e tempi da definire

Restano ora due aspetti da chiarire. Il primo riguarda il rapporto tra il tentato furto dei cavi di rame e l’origine dell’incendio, sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri. Il secondo riguarda le conseguenze sul cronoprogramma del cantiere e i danni. La nuova Rodari era ormai nelle fasi finali di allestimento, con l’apertura prevista per il prossimo settembre. Saranno le verifiche tecniche dei prossimi giorni a stabilire l’entità precisa dei danni.

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Saronno, incendio alla scuola Rodari: le prime foto

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