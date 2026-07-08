LAINATE – Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, dall’agriturismo “L’Agricola” di Lainate. Il fumo era ben visibile anche da Saronno e Origgio, dove numerosi residenti hanno notato la nube scura all’orizzonte e si sono chiesti quale fosse l’origine dell’incendio.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30 in via Rho. In pochi minuti le fiamme hanno generato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti in tutta l’area dell’Alto Milanese.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, l’incendio si è sviluppato all’interno dell’azienda agricola con attività di ristorazione “L’Agricola”. Le fiamme hanno interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici che compongono il complesso.

Sul posto è stato predisposto un imponente dispositivo di soccorso. Sono al lavoro numerose squadre dei Vigili del fuoco con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala. Le operazioni sono finalizzate allo spegnimento dell’incendio e al contenimento delle fiamme, per evitare che il rogo si propaghi agli edifici adiacenti. Il coordinamento degli interventi è affidato a un funzionario tecnico dei Vigili del fuoco.

“L’Agricola” ospita diverse attività aperte al pubblico, tra cui un ristorante, un bar-gelateria, un punto vendita di prodotti locali, un caseificio e una fattoria con animali.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori di Areu con due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri e alla polizia di Stato. Al momento non risultano feriti. Restano invece in corso gli accertamenti sulle cause che hanno provocato l’incendio e sull’esatta entità dei danni.