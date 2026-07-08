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SARONNO – Mercoledì 8 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con tempo stabile e assenza di precipitazioni. Il fenomeno più significativo resta il caldo intenso, con allerta per afa, favorito dal consolidamento dell’alta pressione.

Le temperature saranno elevate per tutto il giorno, con una minima di 21°C e una massima che raggiungerà 36°C, rendendo le ore centrali particolarmente calde. I venti soffieranno deboli da nord-nordovest nelle ore mattutine, per poi disporsi da ovest con intensità moderata nel pomeriggio, senza tuttavia determinare un sensibile calo delle temperature. Il cielo rimarrà generalmente sereno o poco nuvoloso dall’alba alla sera, garantendo condizioni di tempo stabile.

Anche il resto della Lombardia sarà interessato dalla presenza dell’alta pressione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, così come tra pedemontane e alte pianure, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Prealpi, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche saranno possibili soltanto locali annuvolamenti nelle prime ore del mattino, seguiti da ampie schiarite. I venti si manterranno generalmente deboli, con prevalenza dei quadranti occidentali e successiva rotazione a nord-occidentali. La situazione meteorologica regionale resterà quindi molto simile a quella prevista per Saronno, con condizioni stabili, soleggiate e temperature elevate.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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