Città

SARONNO – Una nota semplice e sintetica che però ha l’effetto “di mettere i punti sulle i” in un intenso dibattito pubblico in corso in città. La consigliera comunale Marina Ceriani (FdI) che commenta anzi precisa il comunicato stampa sugli eventi estivi reso pubblico nelle ultime ore dalla lista civica di maggioranza Tu@Saronno.

“Gli eventi estivi sono stati decantati da Tu@saronno come un grande successo dell’Amministrazione, ma la realtà è ben diversa: la serata di sabato 4 luglio è stato voluto, organizzato e finanziato dai commercianti. Rock in al Matteotti è un format proposto per la prima volta nel 2024 e ripresentato tale e quale con la stessa organizzazione”. Insomma con Ceriani chiede di “dare a Cesare quel che è di Cesare” alla compagine di maggioranza e non solo.

C’è poi il tema economico che parte dalla tre giorni in programma da giovedì 9 luglio in centro: “Reverie costerà € 44.000 alle casse comunali. I saronnesi hanno pagato e pagheranno profumatamente gli intrattenimenti, mentre Tu@ Saronno si intesta un successo, senza evidenziare i costi reali né i soggetti che hanno sostenuto le spese. Una narrazione distorta da partigianeria opportunista, che respingiamo al mittente. Tanto generosi con i soldi degli altri per promuovere iniziative commerciali, quanto parsimoniosi nel sostenere le associazioni cittadine”.

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