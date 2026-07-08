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SARONNO – Venerdì 17 luglio, alle 19, Villa Gianetti ospiterà un’iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, all’interno del cartellone di Estate Divina e nell’ambito della campagna comunale “Non solo 25 Novembre”, promossa dalle politiche per le pari opportunità del Comune di Saronno.

L’evento fa parte della campagna nazionale “Libere anche qui”, nata dall’esperienza diretta di Valeria Campagna, consigliera comunale a Latina, dopo che alcune sue fotografie erano finite online senza consenso. Un caso che si inserisce in un fenomeno più ampio: nell’ultimo anno si è assistito al proliferare di gruppi e community online, come “Mia moglie” e “ phica.eu” ,nati proprio per la condivisione non consensuale di immagini di donne, spesso ignare. Da un’ingiustizia individuale a una battaglia collettiva: la campagna promuove una cultura del consenso digitale e chiede una legge nazionale per contrastare fenomeni come revenge porn, deepfake, cyberstalking e hate speech, forme di violenza che, secondo i dati della Polizia Postale, sono in costante crescita in Italia.

Il programma della serata prevede due momenti. Per iniziare, un panel di discussione con:

Valeria Campagna , promotrice della campagna “Libere anche qui”

, promotrice della campagna “Libere anche qui” Cristina Baggi , associazione Tocca a noi

, associazione Giulia Fossati , divulgatrice online

, divulgatrice online una rappresentante di Rete rosa, associazione e centro antiviolenza territoriale

A seguire, un laboratorio sul consenso digitale, pensato per fornire strumenti concreti, informazioni su come agire e a chi rivolgersi in caso di violenza online.

“Portare questo tema a Saronno significa dare strumenti concreti alla cittadinanza e sensibilizzare su questo tema,” dichiara l’Assessora Lucy Sasso. “È sotto gli occhi di tutti come l’odio online e la violenza che ne deriva siano un fenomeno reale: il cyberbullismo e altri fenomeni simili arrivano spesso ad atti estremi, eppure restano un tema ancora poco normato. Dobbiamo lavorare per sensibilizzare all’uso consapevole degli strumenti digitali in modo intergenerazionale, coinvolgendo giovani e adulti.”

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Ingresso libero.

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