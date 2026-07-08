Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato di Claudio Sala, membro della Lega Lombarda di Saronno nella commissione comunale Sicurezza e Commercio, sull’operazione che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di 20 chilogrammi di cocaina anche sul territorio di Saronno nell’ambito di un’indagine contro il narcotraffico internazionale.

L’importante operazione che ha portato al sequestro di 20 chilogrammi di cocaina anche sul territorio di Saronno, nell’ambito di una vasta indagine contro il narcotraffico internazionale, dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine e della magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata.

Come Lega esprimiamo il nostro sincero ringraziamento alla Guardia di Finanza, agli investigatori e a tutti gli operatori impegnati in questa complessa attività che ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale attiva in diverse regioni del Nord Italia.

Questa operazione conferma che anche territori come il nostro non sono immuni dai traffici illeciti gestiti da organizzazioni criminali transnazionali. Per questo riteniamo indispensabile mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, investendo risorse nelle Forze dell’Ordine, sostenendo chi ogni giorno lavora per garantire la legalità e promuovendo politiche di contrasto ferme e concrete contro il traffico di droga.

La sicurezza dei cittadini non può essere considerata un tema secondario né affrontata con superficialità. Episodi come questo dimostrano quanto sia necessario continuare a sostenere un’azione decisa contro ogni forma di criminalità organizzata.

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