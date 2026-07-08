Città

SARONNO – “A distanza di un anno dall’insediamento, come maggioranza sentiamo il dovere di fare un primo bilancio del lavoro svolto dalla Giunta, in particolare dai nostri assessori. Lo facciamo con un tono che vogliamo sobrio, lontano dai facili entusiasmi. Siamo consapevoli che si può, e si deve, fare di più, ma questa è una banalità, vale sempre per tutti e per tutto: un anno è un tempo breve per una città come Saronno, e le sfide che ci siamo posti richiedono continuità, pazienza e ancora molto lavoro”.

Inizia così la nota firmata da Pd, Insieme per crescere e Tu@Saronno in merito all’anniversario, lo scorso 10 giugno, del primo anno di amministrazione della maggioranza targata Ilaria Pagani.

“Vogliamo però sottolineare un punto che ci sta a cuore: se non tutto è stato comunicato con la stessa cura con cui è stato realizzato, questo non è un caso. L’obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno non è stato quello di annunciare, ma quello di fare. Abbiamo scelto, quando possibile, di dare priorità ai fatti rispetto alla loro narrazione, consapevoli che questo approccio può talvolta far percepire meno visibile un lavoro che invece è stato costante”.

Il focus della nota è l’operato della Giunta: “Ogni assessorato ha contribuito ad avviare interventi e progetti che rappresentano le basi del lavoro dei prossimi anni e è giusto comunicare ai cittadini alcuni di tali interventi.

Per la maggior parte degli assessori si è trattato di una prima esperienza amministrativa: la prima volta alla guida di una delega, la prima volta a confrontarsi con la macchina comunale, con le sue procedure, i suoi tempi, le sue difficoltà.

Lo stesso vale per molti consiglieri di maggioranza, alla loro prima esperienza in Consiglio comunale. È un elemento che vogliamo ricordare non come scusante, ma come contesto: si impara amministrando e il primo anno è per definizione quello in cui la curva di apprendimento è più ripida”

E concludono, prima di un elenco assessorato per assessorato, con un impegno per il futuro: “Con questa consapevolezza, guardiamo ai prossimi anni di mandato con l’intenzione di consolidare quanto avviato e di migliorare ciò che non ha ancora funzionato come avremmo voluto, anche sul fronte della comunicazione verso i cittadini. Concludiamo con un ringraziamento sincero ai nostri assessori per il lavoro che stanno portando avanti. Amministrare una città come Saronno è un impegno pesante, che va ben oltre le ore trascorse in Comune: significa spesso sottrarre tempo al proprio lavoro, alla propria famiglia, ai propri affetti. È un impegno che si sceglie per la comunità, e che merita rispetto anche da parte di chi, legittimamente, esprime critiche o solleva perplessità”.

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI ASSESSORATI

COESIONE SOCIALE E TUTELA DELLA PERSONA (Matteo Angelo Fabris): incremento dei fondi per la disabilità (con particolare riferimento al “dopo di noi”(contributi per l’autonomia abitativa e la deistituzionalizzazione attraverso due canali principali: percorsi di accompagnamento all’autonomia e contributi per l’adattamento dell’abitazione); organizzati numerosi tavoli per il Sociale (Inclusione/disabilità, prevenzione, ecc..) per sviluppare una maggiore rete tra servizi sociali, istituzioni (asl/scuole, ecc..) territoriali e associazioni/cooperative; organizzata la settimana dell’inclusione; inaugurata agenzia x l’abitare-

COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Laura De Cristofaro): gestione e risoluzione delle emergenze mezzi pubblici urbani (guasti tecnici, gestione e risoluzione di problematiche gravi sulle linee 2 e 4); bus urbani gratuiti per i 4 sabati nel periodo natalizio: deroghe ai limiti acustici nel periodo estivo, nel periodo natalizio e nei giorni prefestivi; modifica della viabilità via Grieg per vietare la sosta e la fermata dei TIR; raccolta la proposta di alcuni commercianti della ristorazione per occuparsi del decoro e della pulizia dei luoghi antistanti i loro esercizi; reperite risorse finanziarie per l’adesione alla Fondazione Varese Welcome (25K); ottenuti 100 K per il bando a disposizione dei commercianti del distretto che ora coincide con l’intero territorio cittadino.

CULTURA e politiche educative (Maria Cornelia Proserpio): valorizzazione del museo e della villa Gianetti con progetti education incentrati su Giuditta Pasta e sulla tradizione lirica cittadina; ritorno alle tradizioni con la giobia; potenziamento dei servizi pre e post scuola e aumento del diritto allo studio; avviata la riorganizzazione dell’istituzione Zerbi; organizzazione progetto Reverie, festival di circo, musica, teatro e arti performative.

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, VERDE E SPORT (Mauro Domenico Lattuada): completamento lavori e apertura del nuovo plesso scuola Rodari; completamento del censimento arboreo, che consente di conoscere per ogni pianta lo stato di salute e gli eventuali interventi necessari; rilancio della consulta sportiva; inizio di lavori in collaborazione con le società sportive.

PARI OPPORTUNITÀ, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Lucy Sasso): Benvenuti 18; iniziativa dedicata ai neo-maggiorenni, che hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana e un “mini-book” con consigli pratici per il futuro; il termometro della violenza strumento visivo, distribuito a Saronno per aiutare a riconoscere i segnali di controllo, manipolazione o potenziale pericolo all’interno di una relazione; lavoro effettuato al Be Net 2- Spazio giovani grazie al bando giovani smart; Semi di legalità; “Semi di legalità”, percorso educativo promosso in collaborazione con le scuole superiori, il Presidio Rita Atria e l’Associazione Peppino Impastato (sensibilizzazione studenti al valore della legalità).

RIGENERAZIONE URBANA (Nicola Gilardoni): adeguamento progetti previsti per il recupero e la rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti per rispettare le scadenze dei bandi cha avevano assegnato 900.000 euro di contributi al Comune; adozione Programma integrato di intervento relativo all’area ex Isotta Fraschini.; avvio di approfondimenti per la realizzazione nuovi interventi abitativi a livello di ERS (edilizia residenziale sociale); definizione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nelle aree dimesse ex Pozzi Ginori e ex Parma; avvio di iniziative di partecipazione e raccolta dei bisogni, a supporto della redazione del nuovo PGT, “Affamati di idee – Tutti a tavola”, nel cortile di Palazzo Visconti, in collaborazione con l’assessore Lucy Sasso.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, PARTECIPAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (Mattia Cattaneo): riapertura Cascina della Vigna, nuovo spazio dedicato a inclusione, socialità e valorizzazione del Parco del Lura; definizione della strategia di consolidamento e di sviluppo di Saronno Servizi. Redazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo annuale; coordinamento di entrate e spese per assicurare il rispetto dei vincoli normativi; verifica costante degli equilibri di cassa e della salute finanziaria complessiva del Comune.

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