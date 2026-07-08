Softball

CARONNO PERTUSELLA – Il grande softball giovanile internazionale torna protagonista a Caronno Pertusella. Da oggi mercoledì 8 a domenica 12 luglio il diamante “Francesco Nespoli” ospiterà infatti il Senior League Europe-Africa Region Tournament, manifestazione che vedrà confrontarsi quattro formazioni provenienti da Italia, Repubblica Ceca e Paesi Bassi per conquistare il titolo regionale e il pass per la fase mondiale.

A contendersi il torneo saranno le Blue Girls Pianoro, il rappresentativo della Lombardia, le olandesi Vipers e le ceche del Czech District 1, in un girone all’italiana che metterà in palio l’accesso alla finalissima di domenica. L’evento prenderà ufficialmente il via nella serata di mercoledì 8 luglio, quando alle 20 è in programma la cerimonia di apertura al campo “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella. Alla sfilata prenderanno parte anche le squadre della Junior League, impegnate in contemporanea a Bollate, dando così vita a un momento di festa dedicato al softball giovanile europeo.

Il programma completo

Le gare inizieranno giovedì 9 luglio con quattro incontri distribuiti nell’arco della giornata. Alle 10 scenderanno in campo Blue Girls Pianoro e Vipers, mentre alle 13 sarà la volta di Lombardia-Czech District 1. Il programma proseguirà alle 16 con Czech District 1-Blue Girls e si chiuderà alle 19 con Vipers-Lombardia.

Anche venerdì 10 luglio sono previste quattro partite: alle 10 Blue Girls-Czech District 1, alle 13 Vipers-Lombardia, alle 16 Czech District 1-Vipers e alle 19 Lombardia-Blue Girls.

La fase di qualificazione si concluderà sabato 11 luglio con un’ultima intensa giornata di gare. Alle 10 si sfideranno Czech District 1 e Vipers, alle 13 Blue Girls Pianoro e Lombardia, alle 16 Vipers-Blue Girls e alle 19 Lombardia-Czech District 1.

Al termine del girone unico verrà definita la classifica che stabilirà le due finaliste. L’atto conclusivo del torneo è fissato per domenica 12 luglio, quando alle 11 il diamante di Caronno Pertusella ospiterà la Grand Final, che assegnerà il titolo del torneo Europe-Africa della Senior League.

Per Caronno Pertusella si tratta dell’ennesimo appuntamento internazionale ospitato negli ultimi anni, confermando il ruolo del centro varesino come uno dei principali punti di riferimento del softball europeo. Il torneo richiamerà sul territorio giovani atlete, tecnici e accompagnatori provenienti da diversi Paesi, offrendo cinque giorni di sport di alto livello e consolidando la tradizione organizzativa della società caronnese e del suo impianto dedicato a Francesco Nespoli.

(foto archivio: sfilata Little league… qualche anno fa)

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