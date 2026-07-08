Solaro

SOLARO – “Un pasto, un sorriso, un futuro per il cuore dell’Africa”: è la grande festa di solidarietà che i volontari dell’associazione di Solaro “Il Pensiero Libero”, insieme ad alcune realtà del territorio e con il patrocinio del Comune, propongono per la serata di giovedì 16 luglio. A partire dalle 19 l’Area Feste di Corso Berlinguer a Solaro ospiterà, infatti, una serie di iniziative benefiche, tra cui una cena solidale, a sostegno dei bambini della Piccola Fraternità di don Paulin Biro, una comunità religiosa nella Repubblica Centrafricana, uno dei Paesi più poveri del mondo, straziato da conflitti e

grave precarietà.

L’evento, giunto alla seconda edizione, si colloca all’interno del progetto umanitario “Nel cuore dell’Africa” che ha mosso i primi passi nell’autunno 2024 con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza e favorire lo sviluppo autonomo dei più di trecento bambini accolti dalla Fraternità di don Biro. La generosità e l’impegno di tanti hanno condotto alla spedizione di un trattore che ha varcato i cancelli della Comunità lo scorso 6 gennaio, permettendo l’avvio del lavoro agricolo che, in questi mesi, sta offrendo i primi frutti. Tuttavia il cammino per assicurare un futuro dignitoso ai piccoli centrafricani è ancora lungo.

Un secondo trattore è in attesa di raggiungere il cuore del continente africano: un sogno possibile grazie alla partecipazione di quanti vorranno contribuire e donare un sorriso a chi è nel bisogno. La presenza numerosa sarà una carezza per la Piccola Fraternità di don Paulin nella seconda tappa di un importante viaggio solidale.

Per informazioni è possibile contattare tramite mail gli organizzatori, all’indirizzo [email protected]

(foto archivio)

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