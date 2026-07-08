Saronnese

UBOLDO – Undici ragazzi di Uboldo hanno scelto di rimboccarsi le maniche e dedicare il proprio tempo alla cura della comunità, partecipando con entusiasmo al progetto “Ci sto? Affare fatica“.

Affiancati passo dopo passo da tutor esperti, i giovani cittadini hanno lavorato attivamente alla riqualificazione dei beni comuni del paese, trasformando l’impegno civico in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva. Come riconoscimento per il loro prezioso contributo e la dedizione dimostrata, ciascun partecipante ha ricevuto un “buono fatica” settimanale del valore di 50 euro, spendibile nei negozi Decathlon.

Al di là della ricompensa materiale, l’iniziativa porta con sé un profondo valore educativo e sociale: prendersi cura in prima persona di un bene comune permette infatti ai giovani di comprendere che lo spazio pubblico non è una terra di nessuno, ma appartiene anche a loro. Questa ritrovata consapevolezza si rivela lo strumento più efficace per ridurre gli atti di vandalismo e, al contempo, per accrescere il rispetto e la sensibilità nei confronti dell’ambiente circostante.

Il progetto ha dimostrato inoltre di essere un’ottima medicina contro l’isolamento: il lavoro di squadra ha infatti offerto ai ragazzi un’occasione reale di confronto, collaborazione e inclusione, rivelandosi fondamentale per abbattere le barriere sociali e contrastare la solitudine.

(foto dell’evento)

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