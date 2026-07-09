Softball

CARONNO PERTUSELLA – Con la cerimonia ufficiale di apertura mercoledì 8 luglio al Francesco Nespoli di Caronno Pertusella hanno preso il via i tornei sportivi giovanili Junior e Senior League Softball Europe & Africa Regional Tournament 2026.

Alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Caronno Pertusella Mirea Gullia, del componente della Giunta Regionale Coni provinciale Ennio Marchesin, del Consigliere Federale Fibs. Stefano Sbardolini e del Presidente del Comitato Regionale Lombardia Fibs Marco Grassi, i presidenti delle società ospitanti, AB Caronno Softball e Bollate Softball hanno dato il loro benvenuto alle nove squadre che parteciperanno ai due tornei paralleli, che si svolgeranno a partire da giovedì 9 luglio per la categoria Junior League Softball (under 15) a Bollate e per la Senior League Softball (under 17) a Caronno Pertusella.

Nel torneo Junior League, che si svolge a Bollate, sono cinque le squadre a contendersi il titolo di “Europe & Africa Champions”: Bohemia (CZE), Kennemerland (NL), Catalunya (SPA), Bollate e la Selezione Regionale Lombardia a rappresentare l’Italia. La formula del torneo Under 15 è un girone all’italiana con due semifinali incrociate tra 1° e 4° e 2° e 3° classificato e una finalissima tra le vincenti.

A Caronno Pertusella si disputa il torneo Senior League, che vede protagoniste quattro formazioni: Czech Rep. District 1, The Netherlands Senior League, Blue Girls Pianoro e la Selezione Regionale Lombarda a rappresentare l’Italia. In questo caso la formula è un doppio girone all’italiana con finalissima tra le prime due classificate.

Appuntamento per le gare fino a domenica 12 luglio sui diamanti di Bollate e Caronno Pertusella, con 4 incontri giornalieri alle ore 10, 13, 16 e 19.

Le pagine ufficiali delle due manifestazioni con i risultati degli incontri:

https://www.littleleague.org/world-series/2026/jlsws/tournaments/europe-africa-region/

https://www.littleleague.org/world-series/2026/slsws/tournaments/europe-africa-region/

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