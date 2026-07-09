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CASTIGLIONE OLONA – Prosegue l’edizione 2026 di “Storie di Cortile”, il festival che da dieci anni porta musica e narrazione nei luoghi più suggestivi del borgo. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 20 luglio nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo, dove alle 21 andrà in scena il concerto “De André e Guccini: Genova, l’Emilia, l’America”, dedicato a due tra i più grandi cantautori italiani.

Protagonista della serata sarà una formazione composta da musicisti di primo piano, guidata da Ellade Bandini, storico batterista di Francesco Guccini e Fabrizio De André, oltre che collaboratore di molti dei più importanti cantautori italiani, e da Juan Carlos “Flaco” Biondini, chitarrista argentino che ha accompagnato Guccini per gran parte della sua carriera artistica.

Lo spettacolo proporrà alcune delle canzoni più celebri dei due artisti, intrecciate con racconti, aneddoti e ricordi che ripercorreranno il legame tra Genova, l’Emilia, l’America e quel tour insieme che De André e Guccini avevano immaginato ma che non si è mai concretizzato.

L’evento rappresenta il secondo appuntamento castiglionese dell’edizione 2026 del festival. La rassegna aveva preso il via lo scorso 23 giugno, quando il Portico d’Onore del Museo Branda Castiglioni aveva fatto registrare il tutto esaurito per il concerto dell’attrice e cantante Violante Placido insieme a Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Castiglione Olona ed è organizzata con la collaborazione di Associazione Musicampus, PomodoroMusic, Pro Loco Castiglione Olona e CastellEventi.

L’ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della filosofia della manifestazione, nata per valorizzare cortili, piazze e luoghi storici attraverso la cultura e la musica dal vivo.

In caso di maltempo, il concerto sarà rinviato a martedì 21 luglio 2026, mantenendo lo stesso orario e la stessa sede del Castello di Monteruzzo.

(foto: precedente evento in paese)

09072026