Comasina

CESANO MADERNO – La città piange la scomparsa di due cittadini benemeriti che hanno lasciato un segno profondo nella storia della comunità: Girolamo Dassisti e Luigi Colombo, figure che, in ambiti diversi, si sono distinte per l’impegno, la professionalità e il servizio prestato alla collettività.

Girolamo Dassisti, insignito della Benemerenza civica nel 2004, è stato uno dei protagonisti della storia della Croce Bianca di Cesano Maderno. Storico primo comandante dell’associazione, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per intere generazioni di volontari, contribuendo alla crescita del sodalizio e diffondendo i valori della solidarietà e del servizio. Il suo impegno si è esteso anche al mondo dello sport e del calcio, dove ha svolto un’importante attività educativa, accompagnando nella crescita numerosi giovani cesanesi. La sua figura viene ricordata per la generosità, l’altruismo e il profondo legame con la città.

Il cordoglio della comunità riguarda anche Luigi Colombo, al quale era stata conferita la Benemerenza civica nel 2006. Giornalista sportivo, conduttore televisivo e telecronista, è stato una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Considerato l’inventore della telecronaca a due voci, nel corso della sua carriera ha raccontato quattro Campionati del Mondo di calcio, tre Campionati Europei e tre edizioni dei Giochi Olimpici, intervistando alcuni dei più grandi protagonisti del calcio internazionale. Colombo ha inoltre contribuito alla nascita del Lions Club Cesano Maderno Borromeo, del quale è stato il primo presidente.

Il sindaco Gianpiero Bocca e l’Amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio alle famiglie e a tutte le persone che hanno condiviso con Dassisti e Colombo percorsi di vita, di volontariato e di impegno civile. Nel messaggio diffuso dal Comune viene sottolineato come Cesano Maderno perda due personalità che, con passione, competenza e dedizione, hanno contribuito alla crescita della città, lasciando un’eredità fatta di valori, servizio e amore per la comunità che continuerà a vivere nella memoria collettiva.

(foto: a sinistra Luigi Colombo e a destra Girolamo Dassisti)

09072026