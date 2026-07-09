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SARONNO – Prosegue la rassegna di film sotto le stelle con appuntamenti per tutti i gusti: dopo la proiezione dell’attesissimo film “Michael”, sulla vita del re del pop, la settimana sarà totalmente dedicata alla risata, con diversi tipi di commedia. La rassegna prosegue nel cortile di Casa Morandi.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti di lunedì e martedì al prezzo speciale di 3 euro e 50.

Domenica 12 luglio, alle 21.30, la proiezione di “Michael”, con Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo, Miles Teller. L’atteso biopic dedicato a Michael Jackson, una delle icone musicali più influenti di sempre. Dagli esordi con i Jackson 5 alla consacrazione mondiale, il film racconta il percorso artistico e personale del Re del Pop, tra talento, successo e contraddizioni. L’appuntamento verrà replicato lunedì 24 agosto.

Lunedì 13 luglio, alle 21.30, la commedia nordica “Mio fratello è un vichingo”, con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Sofie Gråbøl. Una commedia nera nordica con Mads Mikkelsen, tra caos familiare e ironia feroce. Dopo anni di prigione, Anker torna a cercare il bottino nascosto di una rapina. L’unico a sapere dove sia è il fratello Manfred, convinto però di essere un vichingo.

Martedì 14 luglio, alle 21.30, posto al romanticismo con “I colori del tempo”, con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Cécile De Franceù. Quattro cugini ereditano una casa abbandonata e scoprono lettere e fotografie di famiglia. La memoria di un’antenata diventa la chiave per rileggere il presente.

Mercoledì 15 luglio, alle 21,30, la commedia gialla “Il delitto del 3° piano”, con Laetitia Casta, Guillaume Gallienne, Gilles Lellouche. Una commedia gialla che rende omaggio al cinema di Alfred Hitchcock. Una coppia borghese in crisi inizia a spiare i nuovi vicini del terzo piano. Quello che nasce come un gioco voyeuristico diventa presto un’ossessione, tra indizi inquietanti e sospetti di omicidio.

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