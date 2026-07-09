Calcio

SARONNO – Il mercato dell’Fbc Saronno continua a muoversi su più fronti. Se da una parte la società è impegnata a costruire l’organico per la prossima stagione, tra nuovi arrivi e conferme, dall’altra non mancano le partenze di alcuni dei protagonisti dell’ultimo campionato. Dopo l’addio del portiere Todesco, nelle ultime ore è arrivato anche quello del giovane difensore Carlo Alletto. Tra i profili più promettenti della rosa biancoceleste, Alletto era approdato a Saronno un anno e mezzo fa dalla Milanese, riuscendo a ritagliarsi spazio e a mettersi in evidenza con prestazioni che gli hanno permesso di attirare l’interesse di società anche della categoria superiore.

A congedarsi dai tifosi è stato lo stesso difensore con un messaggio pubblicato sui social network: «Grazie Saronno per questo anno e mezzo assieme. Un periodo che rimarrà dentro di me in modo indelebile. Grazie a chi mi ha accompagnato in questo percorso calcistico. Spero che sia un arrivederci e non un addio». Parole che testimoniano il legame creatosi con l’ambiente saronnese e che lasciano aperta la porta a un possibile ritorno in futuro.

Alletto, tra l’altro, si è messo in luce in questi mesi anche nella King’s League, vestendo la maglia delle Zebras.

La società, intanto, prosegue il lavoro per allestire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza, tra innesti, conferme e inevitabili cambiamenti in una rosa destinata a rinnovarsi dopo l’ottima annata appena conclusa. Una stagione che resterà comunque nella storia recente del club: il Fbc Saronno ha infatti raggiunto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, arrivando fino alla finale playoff del proprio girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese, chiudendo un percorso che ha riportato entusiasmo e ambizioni nell’ambiente biancoceleste.

(foto: a sinistra Carlo Alletto con Vassallo e Ruschena in maglia Fbc Saronno)

09072026