SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 8 luglio, grande attenzione per l’incendio che ha colpito la nuova scuola Rodari e per gli interrogativi ancora aperti sulle cause e sulle conseguenze del rogo. Spazio anche alle richieste di chiarimenti sulla qualità dell’aria, al bilancio del primo anno di mandato dell’Amministrazione comunale, al maxi incendio divampato a Lainate e al dibattito politico sugli eventi estivi di Tu@Saronno.

Proseguono gli approfondimenti sull’incendio alla nuova scuola Rodari, con la ricostruzione dei fatti dal furto che avrebbe preceduto il rogo ai danni riportati dall’edificio, fino ai miasmi che hanno interessato la zona e agli interrogativi ancora senza risposta.

Dopo il rogo alla Rodari, Attac chiede chiarimenti sulla qualità dell’aria dopo le segnalazioni di cattivi odori e irritazioni alla gola. L’associazione sollecita dati e informazioni sui rilievi effettuati durante la notte.

La maggioranza traccia il bilancio del primo anno di mandato, evidenziando i principali interventi realizzati e ringraziando sindaca, giunta e consiglieri per il lavoro svolto in questi mesi.

Un vasto incendio ha interessato l’azienda Agricola di Lainate, con una densa colonna di fumo nero visibile anche da Saronno, Origgio e da numerosi comuni del circondario.

Prosegue il confronto politico sugli eventi estivi di Tu@Saronno: la consigliera Ceriani di Fratelli d’Italia critica la ricostruzione della maggioranza, contestando quella che definisce una narrazione distorta delle iniziative organizzate in città.