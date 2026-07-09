MISINTO – La Misinto Bierfest annuncia la partecipazione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, alla Domenica della Solidarietà, in programma domenica 12 luglio 2026 nell’area feste di via del Cavo a Misinto (MB). Una presenza di grande rilievo istituzionale che impreziosisce uno degli appuntamenti più significativi della manifestazione, dedicato all’inclusione, alle persone con disabilità e al contributo delle associazioni del territorio.

La mattinata si aprirà alle ore 10.30 con la celebrazione della Santa Messa, seguita dal tradizionale Pranzo della Solidarietà, momento di incontro che riunirà famiglie, volontari e numerose realtà associative impegnate sul territorio. In occasione della giornata, Gam E20 devolverà il ricavato del pranzo alle associazioni presenti, confermando lo spirito solidale che da sempre caratterizza questo appuntamento della Misinto Bierfest.

“La presenza del Ministro Alessandra Locatelli alla Misinto Bierfest rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità – ha dichiarato Matteo Piuri, sindaco di Misinto –. La Domenica della Solidarietà testimonia come una manifestazione profondamente radicata nel territorio possa essere anche un importante spazio di incontro e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, coinvolgendo associazioni, famiglie e cittadini. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un appuntamento che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, volontariato e realtà associative, rafforza il senso di comunità e partecipazione”.

“Siamo onorati di accogliere il Ministro Alessandra Locatelli alla Misinto Bierfest – ha dichiarato–. La sua presenza rappresenta un importante riconoscimento del percorso che la nostra festa porta avanti da anni, facendo dell’inclusione un valore concreto. La Domenica della Solidarietà è il cuore della Bierfest: una giornata che dimostra come una grande manifestazione popolare possa diventare anche un’occasione di incontro, partecipazione e costruzione di una comunità sempre più aperta e inclusiva”.

Giunta alla 29ª edizione, la Misinto Bierfest è una delle più importanti feste bavaresi d’Italia e richiama ogni anno oltre 55.000 visitatori da tutta la Lombardia e dal Nord Italia. Organizzata da Gam E20 e resa possibile dall’impegno di oltre 70 volontari, la manifestazione coniuga tradizione bavarese, musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento con una forte vocazione sociale. Parte del ricavato dell’evento viene infatti destinato ogni anno a sostenere progetti e iniziative a favore del territorio e della comunità, confermando l’impegno della Bierfest nel trasformare una grande festa popolare in un’occasione concreta di solidarietà e partecipazione.