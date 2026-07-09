Incendio Rodari, Futuro Nazionale: “E’ il risultato delle carenze dell’Amministrazione nel controllo del territorio”
9 Luglio 2026
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SARONNO – “Un bene pubblico in fase definitiva di costruzione, pagato anche con i soldi dei cittadini, dato alle fiamme. L’incendio alla nuova scuola primaria “Gianni Rodari” che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato causato a seguito di un’intrusione da parte di ignoti con la finalità di appropriarsi di cavi di rame, è la conseguenza naturale di totale assenza sul territorio da parte dell’amministrazione”
Inizia così la nota diffusa nelle ultime ore da comitato di Saronno di Futuro Nazionale.