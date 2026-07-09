“Non è stato un incidente, bensì un abbandono. La scuola doveva essere tutelata, difesa, messa in sicurezza. È stata invece lasciata in balia di vandali e ladri. Questa è l’eredità di chi governa Saronno da anni. Degrado, incuria, assenza totale di prevenzione. Niente telecamere, niente controlli, niente rispetto per il denaro pubblico.

Mentre un odore acre e irrespirabile già alle 2 di notte si diffondeva per tutto il quartiere, e nonostante le numerose segnalazioni, nessuno è riuscito ad individuare l’origine fino alle 7 di mattina quando a scoprirlo sono stati gli operai impegnati nei lavori di messa in opera. In quelle 5 ore nessuno è intervenuto per dare informazioni, assistenza e rassicurazioni. Un vero e proprio abbandono istituzionale.

Siamo ancora in attesa di sapere dal Sindaco, responsabile della salute pubblica in città, quali sostanze siano state respirate dai cittadini durante quelle lunghe ed insonni ore, oltre a capire perchè un bene pubblico così importante per la nostra città sia stato lasciato incustodito.

Molte domande fanno seguito a quanto avvenuto: perchè sono dovute passare così tante ore per capire cosa stesse accadendo? Perchè è stato accatastato materiale didattico infiammabile senza un minimo di precauzione? Chi pagherà per gli ingenti danni? Per settembre la scuola, compresa la palestra, sarà agibile? Per quale motivo un bene pubblico così importante non era sorvegliato? Chi si assumerà la responsabilità politica di questo disastro?

Il conto lo pagheranno ancora una volta i cittadini, con le tasse, con i disagi, con la paura. Ma il conto politico lo pagherà l’amministrazione perchè chi non sa difendere una scuola, non merita di governare una città”

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