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SARONNO – Giovedì 9 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso, con sole protagonista dall’inizio alla fine della giornata. Non sono previste precipitazioni e l’elemento di maggiore rilievo resta l’allerta afa, favorita dalla persistenza dell’alta pressione.

Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 33°C, valori che renderanno il caldo particolarmente intenso soprattutto nelle ore centrali del giorno. I venti soffieranno deboli da nord-est al mattino, per poi ruotare da sud-est con intensità moderata nel pomeriggio, senza modificare in modo significativo le condizioni atmosferiche. Il cielo resterà sereno per tutta la giornata, favorendo condizioni ideali per le attività all’aperto, pur con la raccomandazione di prestare attenzione al caldo nelle ore più calde.

Su tutta la Lombardia il campo di alta pressione garantirà condizioni analoghe. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle aree pedemontane, sulle Prealpi, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche sono attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. I venti saranno generalmente deboli, inizialmente orientali e successivamente in rotazione verso i quadranti sud-orientali. Il quadro meteorologico regionale resterà quindi stabile, con sole prevalente e temperature elevate anche nelle altre province lombarde.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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